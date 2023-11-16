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Мінфін: Видатки на виплати військовослужбовцям зменшились до 80 млрд на місяць

17:39, 16 листопада 2023
Видатки загального фонду держбюджету у жовтні становили 228,5 млрд грн.
Мінфін: Видатки на виплати військовослужбовцям зменшились до 80 млрд на місяць
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За період січень-жовтень 2023 року касові видатки загального фонду державного бюджету склали 2,35 трлн грн. У жовтні ця сума становила 228,5 млрд грн. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

983,9 млрд грн (у жовтні – 103,5 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями або 41,9% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-жовтень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 761,3 млрд грн (у жовтні – 79,8 млрд грн).

562,8 млрд грн (у жовтні – 51 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 24% від загального обсягу видатків. У тому числі:

  • 375,6 млрд грн – для підтримки Збройних Сил. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • 113,4 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

424,2 млрд грн (у жовтні – 37,8 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:

  • 226,5 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • 142 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

187,5 млрд грн (у жовтні – 15,3 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 8% від загального обсягу;

125,6 млрд грн (у жовтні – 13,2 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,4% від загального обсягу.

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