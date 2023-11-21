У Києві рятувальники допомогли дитині, у якої рука застрягла у раковині

Під час гри дитина засунула руку в сітку кухонної раковини та застрягла.

Фото: ДСНС

У Дніпровському районі Києва стався неприємний інцидент: рука дитини застрягла у кухонній раковині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як з’ясувалося, хлопчик 2022 року народження під час гри засунув руку в сітку кухонної раковини та не зміг самостійно витягнути. Батько дхлопчика відкрутив сітку та дитину повезли до місцевого травмпункту.

Вже у травмпункті дитячої лікарні рятувальники обережно звільнили руку дитини з пастки. Хлопчик не постраждав.

У ДСНС закликають батьків стежити за дозвіллям своїх дітей, розповідати та навчати основам безпеки.

Раніше ми писали, що на Кіровоградщині на річці врятували 11-річну дитину.

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