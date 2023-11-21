В Киеве спасатели помогли ребенку, у которого рука застряла в раковине

Во время игры ребенок засунул руку в сетку кухонной раковины и застрял.

Фото: ГСЧС

В Днепровском районе Киева произошел неприятный инцидент: рука ребенка застряла в кухонной раковине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как выяснилось, мальчик 2022 рождения во время игры засунул руку в сетку кухонной раковины и не смог самостоятельно вытащить. Отец мальчика открутил сетку и ребенка повезли в местный травмпункт.

Уже в травмпункте детской больницы спасатели осторожно освободили руку ребенка из ловушки. Мальчик не пострадал.

В ГСЧС призывают родителей следить за досугом своих детей, рассказывать и обучать основам безопасности.

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