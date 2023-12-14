На Черкащині адвокат вимагав у військовослужбовця хабар за довідку про непридатність до служби

Правоохоронці затримали адвоката та його спільника на «гарячому», під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5500 доларів та 10 000 грн.

На Черкащині повідомлено про підозру адвокату та місцевому жителю за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, адвокат діяв спільно з жителем м. Черкаси. Вони запропонували військовослужбовцю посприяти в оформленні довідки про непридатність до подальшої служби у лавах ЗСУ.

«Для цього підозрювані мали використати свої знайомства серед членів військово-лікарської комісії.

За «вирішення питання» про звільнення з військової служби вимагали грошову винагороду», - сказано у повідомленні.

6 грудня правоохоронці затримали адвоката та його спільника на «гарячому», під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5500 доларів США та 10 000 грн.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

У разі доведення вини правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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