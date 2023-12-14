В Черкасской области адвокат требовал у военнослужащего взятку за справку о непригодности к службе

Правоохранители задержали адвоката и его сообщника на «горячем» при получении неправомерной выгоды в сумме 5500 долларов и 10 000 грн.

В Черкасской области сообщено о подозрении адвокату и местному жителю по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, адвокат действовал совместно с жителем Черкассы. Они предложили военнослужащему помочь в оформлении справки о непригодности к дальнейшей службе в рядах ВСУ.

«Для этого подозреваемые должны были использовать свои знакомства среди членов военно-врачебной комиссии.

За «решение вопроса» об увольнении с военной службы требовали денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

6 декабря правоохранители задержали адвоката и его подельника на «горячем», при получении неправомерной выгоды в сумме 5500 долларов США и 10 000 грн.

В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

В случае доказательства вины правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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