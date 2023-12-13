Сигеев, Краснопир и Тимчик попали в рейтинг самых быстрых футболистов мира

Игроков распределили по двум категориям: «марафонцы» и «спринтеры».

Изображение: facebook.com/fcdynamoua

Международный центр спортивных исследований (CIES) в новом «Недельном отчете» определил самых быстрых футболистов мира.

Как пишет «Укринформ», игроков распределили по двум категориям: «марафонцы» – те, кто быстрее всего двигаются в течение 90 минут игрового времени, и «спринтеры» – те, кто показывают максимальную скорость на коротких игровых отрезках.

Кроме того, во второй категории исполнителей разделили на две группы – в атакующей фазе игры и защитной.

Среди марафонцев украинскую Премьер-лигу представляют центральный хавбек «Александрии» Кирилл Сигеев, среди «спринтеров» - форвард столичной «Оболони» Игорь Краснопир и защитник киевского «Динамо» Александр Тимчик.

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