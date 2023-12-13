Сігеєв, Краснопір та Тимчик потрапили до рейтингу найшвидших футболістів світу

Гравців розподілили за двома категоріями: «марафонці» та «спринтери».

Джерело фото: facebook.com/fcdynamoua

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) у новому «Тижневому звіті» визначив найшвидших футболістів світу.

Як пише «Укрінформ», гравців розподілили за двома категоріями: «марафонці» - ті, хто найшвидше рухаються протягом 90 хвилин ігрового часу, та «спринтери» - ті, хто показують максимальну швидкість на коротких ігрових відрізках.

Крім того, у другій категорії виконавців поділили на дві групи – в атакувальній фазі гри та захисній.

Серед «марафонців» українську Прем'єр-лігу представляють центральний хавбек «Олександрії» Кирило Сігеєв, серед «спринтерів» - форвард столичної «Оболоні» Ігор Краснопір та захисник київського «Динамо» Олександр Тимчик.

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