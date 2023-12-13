Абонентам «Київстар» навмисно заблокували доступ до національного роумінгу: причина

Це зроблено для уникнення перевантаження мереж інших операторів.

Фото: glavred.net

Як ми повідомляли, 12 грудня мобільний оператор «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки. Багато українців скаржились, що не можуть підключитись до національного роумінгу. У Держспецзв’язку розповіли, чому нацроумінг не працював.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзвʼязку розпорядився тимчасово заблокували національний роумінг для абонентів «Київстару», пише пресслужба. Це було за запитом Служби безпеки України.

Блокування дозволить уникнути перевантаження мереж інших операторів. Тому поки що абоненти не зможуть перемикатися на них.

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, Служби безпеки та «Київстару» досліджують кіберінцидент.

У Держспецзвʼязку закликають людей максимально користуватися Wi-Fi, а власників громадських закладів — зробити мережі Wi-Fi доступними для всіх.

Додамо, що СБУ прогнозує 13 грудня запуск мобільного зв’язку та інтернету «Київстар».

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