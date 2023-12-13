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  1. В Україні

Обшуки щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену: прокуратура повідомила деталі

13:42, 13 грудня 2023
Обшуки відбуваються у зв'язку із виникненням аварійної ситуації у столичному метро.
Обшуки щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену: прокуратура повідомила деталі
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Як раніше ми писали, 13 грудня поліція Києва проводить обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА.  

Київська міська прокуратура повідомила, що проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько - Теремківській лінії метро.

У вівторок, 12 грудня, за участі спеціалістів судово-експертної установи правоохоронці провели огляд перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» - «Либідська» КП «Київський метрополітен».

«За результатами огляду експертами здійснені відповідні обміри тріщин у тунельних спорудах та склепінь, тощо.

Також експертами констатовано необхідність детального аналізу проектної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що 13 грудня на підставі ухвал слідчих суддів правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Київський метрополітен» та проектної організації, яка здійснювала проект вказаних перегінних тунелів, з метою вилучення документів щодо будівництва та експлуатації перегінних тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» в поймі річки Либідь, для їх подальшого дослідження слідчими та експертами.

Слідство триває.

Нагадаємо, що за дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Комісією розглянуто ситуацію, що сталася на перегоні Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену Києва.

Зазначимо, що між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» 13 грудня запрацює «човниковий» рух поїздів: графік.

Раніше стало відомо, що у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

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