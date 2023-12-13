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  1. В Україні

Хабар у $2000: суддю Мукачівського міськрайонного суду Михайла Пака засуджено до 5 років позбавлення волі

13:23, 13 грудня 2023
Начальника юридичного відділу Пенсійного фонду Мукачева Олега Маковського, за участі якого суддя отримав хабар, засуджено до 4 років позбавлення волі.
Хабар у $2000: суддю Мукачівського міськрайонного суду Михайла Пака засуджено до 5 років позбавлення волі
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У середу, 13 грудня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення суду першої інстанції та постановила ухвалу, якою суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Михайла Пака засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, ухвалою суду суддю визнано винуватим за ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Іншу особу, яка брала участь у корупційних діях - начальника юридичного відділу Пенсійного фонду м. Мукачево Олега Маковського визнано винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі», — зазначили в САП.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

У САП нагадали, що за версією слідства суддя Мукачівського міськрайонного суду, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, за участі начальника юридичного відділу управління Пенсійного фонду, отримав 2 тис. грн неправомірної вигоди від громадянина за прийняття на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом останнього до Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА.

21.09.2021 ВАКС визнав вказаних осіб винуватими за ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади визначені у п.п. "ґ" п. 1 с. 1 ЗУ "Про запобігання корупції" протягом 3 років. Його спільнику – 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Проте, Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення та закрила провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

30.03.2023 Верховний Суд частково задовольнив касаційні скарги прокурорів САП, скасував ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 08.08.2022, яким закрито справу у зв'язку із направленням обвинувального акту в суд поза строками досудового розслідування, та скерував указану справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

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