Взятка в $2000: судья Мукачевского горрайонного суда Михаил Пак приговорен к 5 годам лишения свободы

Начальник юридического отдела Пенсионного фонда Мукачева Олег Маковский, при участии которого судья получил взятку, приговорен к 4 годам лишения свободы.

В среду, 13 декабря, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение суда первой инстанции и постановила постановление, которым судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Михаил Пак приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, определением суда судья признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Другое лицо, участвовавшее в коррупционных действиях - начальник юридического отдела Пенсионного фонда г. Мукачево Олег Маковский признан виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы», - отметили в САП.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в порядке в Верховный суд в течение трех месяцев.

В САП напомнили, что по версии следствия судья Мукачевского горрайонного суда, являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, с участием начальника юридического отдела управления Пенсионного фонда, получил 2 тыс. грн неправомерной выгоды от гражданина за принятие в его пользу судебного решения по делу за административным иском последнего в Управление социальной защиты населения Мукачевской РГА.

21.09.2021 ВАКС признал указанных лиц виновными по ч. 3 ст. 368 УК Украины. По приговору суда судьи назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, определенные в п.п. "г" п. 1 с. 1 ЗУ "О предотвращении коррупции" в течение 3 лет. Его сообщнику – 6 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Однако Апелляционная палата ВАКС отменила это решение и закрыла производство на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

30.03.2023 Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы прокуроров САП, отменил постановление Апелляционной палаты ВАКС от 08.08.2022, которым закрыто дело в связи с направлением обвинительного акта в суд вне сроков досудебного расследования, и направил указанное дело на ВАКС.

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