Обыски относительно подтопления тоннелей Киевского метрополитена: прокуратура сообщила детали

Обыски проходят в связи с возникновением аварийной ситуации в столичном метро.

Как ранее мы писали, 13 декабря полиция Киева проводит обыски в «Киевском метрополитене», «Метрострое» и структурных подразделениях КГГА.

Киевская городская прокуратура сообщила, что проводится тщательное исследование обстоятельств в уголовном производстве, начатом по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации, которая привела к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии.

Во вторник, 12 декабря, с участием специалистов судебно-экспертного учреждения правоохранители провели осмотр перегонного тоннеля между станциями метро «Демеевская» – «Лыбидская» КП «Киевский метрополитен».

«По результатам осмотра экспертами осуществлены соответствующие обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводах и т.д.

Также эксперты констатируют необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и грунта», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что 13 декабря на основании постановлений следственных судей правоохранители проводят обыски в офисных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП «Киевский метрополитен» и проектной организации, осуществлявшей проект указанных перегонных тоннелей, с целью изъятия документов по строительству и эксплуатации перегонных тоннелей между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» в пойме реки Лыбидь, для их дальнейшего исследования следователями и экспертами.

Следствие продолжается.

Напомним, что по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Комиссией рассмотрено ситуацию, которая произошла на перегоне Оболонско-Теремковской линии метрополитена Киева.

Отметим, что между станциями метро «Теремки»-«Демеевская» 13 декабря заработает «челночное» движение поездов: график.

Ранее стало известно, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.