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Міністерство оборони буде визначати строки перебування військовослужбовців Збройних Сил в міжнародних організаціях

Міноборони буде встановлювати співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у ЗСУ, - Кабмін схвалив зміни.

Вилучення чи викуп земель природно-заповідного фонду з комунальної власності можливі тільки за обов’язковим погодженням з Верховною Радою, - Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що втручання суду у право чоловіка мирно володіти земельною ділянкою відповідає закону.

Верховний Суд виснував, чи є доцент кафедри у разі отримання грошей від студента, суб’єктом відповідальності за статтею 354 КК

У разі отримання неправомірної вигоди від студента за виконання дипломної роботи замість нього та за сприяння її успішному захисту перед державною екзаменаційною комісією доцент кафедри є суб’єктом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 354 КК, - Верховний Суд.

Опубліковано зміни до Порядку внесення коштів на спецрахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, така перевірка не може тривати більше дня.

Роботу держпідприємства ДСА, відповідального за Реєстр судових рішень та технічний супровід судової влади, можуть заблокувати

Робота державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке відповідає за функціонування Реєстру судових рішень та технічне забезпечення розгляду справ у судах, може виявитися заблокованою з 2024 року.

  1. В Україні

СБУ прогнозує 13 грудня запуск мобільного зв’язку та інтернету «Київстар»

12:09, 13 грудня 2023
За попередніми розрахунками, сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
СБУ прогнозує 13 грудня запуск мобільного зв’язку та інтернету «Київстар»
Джерело фото: facebook.com/kyivstar
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У Службі безпеки України повідомили, що, за попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету «Київстар».

У СБУ зазначили, що кіберфахівці Служби безпеки та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими держорганами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.

«Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу», - наголосили у СБУ.

Також у Службі безпеки зазначили, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань.

«Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», - сказано у повідомленні.

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