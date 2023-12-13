СБУ прогнозує 13 грудня запуск мобільного зв’язку та інтернету «Київстар»

За попередніми розрахунками, сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Джерело фото: facebook.com/kyivstar

У Службі безпеки України повідомили, що, за попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету «Київстар».

У СБУ зазначили, що кіберфахівці Служби безпеки та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими держорганами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.

«Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу», - наголосили у СБУ.

Також у Службі безпеки зазначили, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань.

«Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», - сказано у повідомленні.

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