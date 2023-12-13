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  1. В Украине

СБУ прогнозирует 13 декабря запуск мобильной связи и интернета «Киевстар»

12:09, 13 декабря 2023
По предварительным расчетам, сегодня планируется возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.
СБУ прогнозирует 13 декабря запуск мобильной связи и интернета «Киевстар»
Источник фото: facebook.com/kyivstar
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В Службе безопасности Украины сообщили, что, по предварительным расчетам, 13 декабря планируется возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета «Киевстар».

В СБУ отметили, что киберспециалисты Службы безопасности и специалисты «Киевстара» во взаимодействии с другими госорганами продолжают работу по возобновлению сети после вчерашней хакерской атаки.

«Цифровой инфраструктуре «Киевстара» было нанесено критических поражений, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени», - подчеркнули в СБУ.

Также в Службе безопасности отметили, что ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.

«Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности», - говорится в сообщении.

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