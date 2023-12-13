Когда вносить данные о применении кассового метода по НДС в декларации, – пояснила налоговая

Данные в декларации по НДС должны соответствовать данным бухгалтерского и налогового учета плательщика.

Источник фото: if.tax.gov.ua

ГНС в Ивано-Франковской области напомнил о порядке заполнения налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с законодательством Украины. Эта информация была предоставлена отделом в ответ на запрос по вопросам уточнений.

В сообщении ГНС указано, что налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налогового обязательства, которую нужно отражать в налоговой отчетности. В соответствии со сведениями, включенными в эту отчетность, должны совпадать с данными бухгалтерского и налогового учета плательщика.

Также в документе указано соответствия пунктов налогового кодекса Украины, которые регулируют кассовый метод для налогообложения согласно разделу V НКУ. Этот метод определяет дату возникновения налоговых обязательств и дату отнесения сумм налога в налоговый кредит.

ГНС подчеркнула, что поле "Відмітка про застосування касового методу податкового обліку" в налоговой декларации по НДС заполняется только тогда, когда плательщик применяет кассовый метод налогового учета. Это не обязательно для налогоплательщиков, осуществляющих поставку товаров или услуг с оплатой за счет бюджетных средств в соответствии с определенными пунктами законодательства.

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