Коли вносити дані про застосування касового методу з ПДВ у декларації, – пояснила податкова

Дані в декларації з ПДВ мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Джерело фото: if.tax.gov.ua

ДПС у Івано-Франківській області нагадав про порядок заповнення податкової звітності з податку на додану вартість (ПДВ) відповідно до законодавства України. Ця інформація була надана відділом у відповідь на запит з питань уточнень.

У повідомленні ДПС зазначено, що платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку потрібно відображати у податковій звітності. Відповідно до відомостей, включених до цієї звітності, мають збігатися з даними бухгалтерського та податкового обліку платника.

Також у документі зазначено відповідності пунктів податкового кодексу України, які регулюють касовий метод для оподаткування згідно з розділом V ПКУ. Цей метод визначає дату виникнення податкових зобов'язань та дату віднесення сум податку до податкового кредиту.

ДПС підкреслила, що поле «Відмітка про застосування касового методу податкового обліку» в податковій декларації з ПДВ заповнюється лише тоді, коли платник застосовує касовий метод податкового обліку. Це не обов'язково для платників податку, які здійснюють постачання товарів або послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів відповідно до визначених пунктів законодавства.

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