Польські перевізники планують відновити блокаду пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ»

Нова блокада поляками кордону на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може початися 18 грудня.

Джерело фото: Novosti PL

Перевізники з Польщі можуть повторно заблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною, на якому 11 грудня припинилася блокада, – заявила речниця Волинської митниці Валентина Черниш під час ефіру програми «Суспільне. Спротив».

Організатор попереднього страйку подав заявку на новий протест, який може розпочатися 18 грудня. Черниш зазначила, що місцева влада має відреагувати на цю ініціативу. Крім того, страйкарі мають право оскаржити рішення про скасування протесту у суді.

Щодо ситуації з пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ», Черниш повідомила, що наразі він працює не на повну потужність після деблокування. Через тривалу блокаду, багато водіїв пересуваються через цей пункт пропуску.

У даний момент, за даними митників, на кордоні з польського боку очікують близько 700 вантажівок. За минулу добу волинські митники оформили в'їзд в Україну 450 вантажівок та виїзд 300 автомобілів. Щодо вантажівки перевізників, яка раніше блокувала під'їзд до пункту пропуску, нових подібних інцидентів не було зафіксовано.

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