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Польские перевозчики планируют возобновить блокаду пункта пропуска «Ягодин-Дорогуск»

15:14, 13 декабря 2023
Новая блокада поляками границы на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» может начаться 18 декабря.
Польские перевозчики планируют возобновить блокаду пункта пропуска «Ягодин-Дорогуск»
Источник фото: Novosti PL
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Перевозчики из Польши могут повторно заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, на котором 11 декабря прекратилась блокада, - заявила пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш во время эфира программы "Суспільне. Сопротивление".

Организатор предыдущей забастовки подал заявку на новый протест, который может начаться 18 декабря. Черныш отметила, что местные власти должны отреагировать на эту инициативу. Кроме того, бастующие имеют право обжаловать решение об отмене протеста в суде.

Относительно ситуации с пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск", Черныш сообщила, что сейчас он работает не на полную мощность после деблокирования. Из-за длительной блокады, многие водители передвигаются через этот пункт пропуска.

В данный момент, по данным таможенников, на границе с польской стороны ожидают около 700 грузовиков. За минувшие сутки волынские таможенники оформили въезд в Украину 450 грузовиков и выезд 300 автомобилей. Относительно грузовика перевозчиков, который ранее блокировал подъезд к пункту пропуска, новых подобных инцидентов не было зафиксировано.

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