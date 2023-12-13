В Минюсте разъяснили нюансы оформления предварительного договора купли-продажи

Предварительным является договор, стороны которого обязуются в течение определенного срока (в срок) заключить договор в будущем (основной договор) на условиях, установленных предварительным договором.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило нюансы оформления предварительного договора купли-продажи.

Так, согласно требованиям статьи 635 Гражданского кодекса Украины, предварительным является договор, стороны которого обязуются в течение определенного срока (в определенный срок) заключить договор в будущем (основной договор) на условиях, установленных предварительным договором. Правовой анализ вышеуказанной статьи дает возможность заключить, что отсутствуют какие-либо ограничения по виду или предмету договора, который могут обязаться заключить стороны в будущем на основании предварительного договора, поэтому такая договоренность может быть достигнута сторонами относительно любых договоров: об отчуждении недвижимого или движимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, предоставления услуг, выполнения работ, предоставления имущества в аренду и т.д.

При этом необходимо четко прописывать, что предыдущий договор именно такой, поскольку в соответствии с частью 4 статьи 635 ГКУ, договор о намерениях (протокол о намерениях и т.п.), если в нем нет волеизъявления сторон о придании ему силы предыдущего договора, не считается предварительным договором.

Согласно статье 657 того же ГКУ, договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или иного недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, кроме договоров купли-продажи имущества, находящегося в налоговом залоге.

О необходимости и обязательности нотариального удостоверения соглашений об отчуждении или залоге жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, транспортных средств отмечает и статья 55 Закон Украины "О нотариате".

Так, согласно требованиям статей 635, 657 ГКУ предварительный договор купли-продажи квартиры должен быть заключен в письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением, поскольку основной договор заключается в форме с обязательным нотариальным удостоверением, предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора.

Правовая норма статьи 220 ГКУ предупреждает, что в случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном удостоверении договора такой договор ничтожен.

Удостоверение предварительного договора входит в компетенцию нотариусов (статья 34 Закона) и консульских учреждений (статья 38 Закона). Должностные лица органов местного самоуправления не вправе удостоверять предварительный договор.

Предварительный договор может быть удостоверен любым нотариусом на всей территории Украины без ограничений, даже если удостоверение основного договора ограничено территориальной юрисдикцией, определенной статьей 55 Закона. При удостоверении предварительного договора нотариус обязан установить действительные намерения сторон по созданию правовых последствий, обусловливаемых этой сделкой. Также необходимо согласие других супругов сторон на заключение предварительного договора купли-продажи.

Что касается практической целесообразности заключения предварительного договора купли-продажи, то это может иметь место, когда, например, по каким-либо причинам не может быть сразу заключен основной договор. В таком случае продавец имеет дополнительное время, чтобы собрать необходимые документы и подготовиться к продаже. Покупатель получает гарантию, что объект не будет продан другой стороне покупателю и имеет время на подготовку нужной суммы для покупки имущества.

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