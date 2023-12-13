Абонентам «Киевстар» намеренно заблокировали доступ к национальному роумингу: причина

Это сделано во избежание перегрузки сетей других операторов.

Фото: glavred.net

Как сообщалось, 12 декабря мобильный оператор «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки. Многие украинцы жаловались, что не могут подключиться к национальному роумингу. В Госспецсвязи рассказали, почему нацроуминг не работал.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи распорядился временно заблокировать национальный роуминг для абонентов «Киевстара», пишет пресс-служба. Это было по запросу Службы безопасности Украины.

Блокировка позволит избежать перегрузки сетей других операторов. Поэтому пока абоненты не смогут переключаться на них.

Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA, Службы безопасности и «Киевстара» исследуют киберинцидент.

В Госспецсвязи призывают людей максимально пользоваться Wi-Fi, а владельцев общественных заведений сделать сети Wi-Fi доступными для всех.

Добавим, что СБУ прогнозирует 13 декабря запуск мобильной связи и интернета «Киевстар».

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