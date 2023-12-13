АРМА звернулося до ОГП з проханням втрутитись у ситуацію з Сахалінським родовищем

АРМА також звернулося до Державної служби геології та надр України щодо ситуації з Сахалінським родовищем.

Фото: bastion.tv

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що терміново звернулось до Офісу Генерального прокурора з проханням про втручання у ситуацію з оскарженням у Верховному Суді рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про анулювання ліцензії на видобуток газу компанією «Укрнафтобуріння». Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

У відомстві зазначають, що Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище перебуває в управлінні Нацагентства та передане, відповідно до Розпорядження Уряду, ПАТ “Укрнафта”.

Також АРМА звернулося до Державної служби геології та надр України.

Міжрегіональному територіальному управлінню доручено здійснити огляд та перевірку арештованого активу.

«Відповідно до умов договору управління, Агентство очікувало від ПАТ «Укрнафта» мільярдних доходів для держбюджету, адже управитель зобов’язаний наприкінці року перерахувати до державної скарбниці 90% від своїх доходів, - сказала голова АРМА Олена Дума. - ОГП та Нацагентство повинні спільно забезпечити інтереси держави та захистити базові потреби українських громадян».

У АРМА наголошують, що анулювання ліцензії та зупинка видобутку природного газу вже призвели до припинення постачання енергоносіїв до с. Китченківка Харківської області.

«АРМА вважає анулювання дозволу під час війни передумовами щодо недоотримання коштів бюджетом країни та створення умов для проведення нових тривалих конкурсів щодо вказаного спецдозволу.

Зупинка діяльності підприємства з видобутку газу під час війни є неприпустимим фактом та несе загрозу для життєдіяльності та здоровʼя громадян, енергетичної та загалом національної безпеки країни», - сказано у заяві.

Раніше ми писали, що Кабмін передав компанію «Укрнафтобуріння» Коломойського в управління «Укрнафти».

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