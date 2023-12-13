АРМА обратилась к ОГП с просьбой вмешаться в ситуацию с Сахалинским месторождением

АРМА также обратилась в Государственную службу геологии и недр Украины по поводу ситуации с Сахалинским месторождением.

Фото: bastion.tv

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что срочно обратилось в Офис Генерального прокурора с просьбой о вмешательстве в ситуацию с обжалованием в Верховном Суде решения Шестого апелляционного административного суда об аннулировании лицензии на добычу газа компанией «Укрнефтебурение». Об этом сказано на официальном сайте АРМА.

В ведомстве отмечают, что Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в управлении Нацагентства и передано, согласно Распоряжению Правительства, ПАО "Укрнафта".

Также АРМА обратилась в Государственную службу геологии и недр Украины.

Межрегиональному территориальному управлению поручено провести осмотр и проверку арестованного актива.

«Согласно условиям договора управления, Агентство ожидало от ПАО «Укрнафта» миллиардных доходов для госбюджета, ведь управляющий обязан в конце года перечислить в государственную казну 90% своих доходов, - сказала председатель АРМА Елена Дума. – ОГП и Нацагентство должны совместно обеспечить интересы государства и защитить базовые потребности украинских граждан».

В АРМА отмечают, что аннулирование лицензии и остановка добычи природного газа уже привели к прекращению поставок энергоносителей в с. Китченковка Харьковской области.

«АРМА считает аннулирование разрешения во время войны предпосылками недополучения средств бюджетом страны и создания условий для проведения новых длительных конкурсов по указанному спецразрешению.

Остановка деятельности предприятия по добыче газа во время войны является недопустимым фактом и несет угрозу для жизнедеятельности и здоровья граждан, энергетической и национальной безопасности страны», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Кабмин передал компанию «Укрнефтебурение» Коломойского в управление «Укрнефти».

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