Дональд Туск сообщил, когда может пройти встреча с Владимиром Зеленским

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским утром в четверг.

Фото: unian.net

В четверг, 14 декабря, новый премьер-министр Польши Дональд Туск может провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал перед саммитом ЕС-Западные Балканы.

По его словам, украинская сторона предложила провести встречу с Зеленским завтра, 14 декабря, утром. Сейчас все еще согласовываются технические детали.

При этом Туск отметил, что пока неизвестно, как именно Президент Зеленский будет участвовать в саммите лидеров стран ЕС, который начнется 14 декабря.

«Поэтому я не готов дать конкретный ответ, где и когда, но скажу, что готов на такую встречу. И вероятно, она состоится завтра утром», - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Украина пригласила нового премьера Польши Дональда Туска в ближайшее время посетить страну.

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