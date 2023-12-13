Дональд Туск повідомив, коли може відбутися зустріч із Володимиром Зеленським

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що може зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським вранці у четвер.

Фото: unian.net

У четвер, 14 грудня, новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск може провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Туск сказав перед самітом ЄС-Західні Балкани.

За його словами, українська сторона запропонувала провести зустріч із Зеленським завтра, 14 грудня, вранці. Наразі все ще узгоджуються низка технічних деталей.

При цьому Туск зазначив, що наразі невідомо, як саме Президент Зеленський братиме участь у саміті лідерів країн ЄС, який розпочнеться 14 грудня.

«Тому я не готовий дати конкретної відповіді, де і коли, але скажу, що готовий на таку зустріч. І, ймовірно, вона відбудеться завтра вранці», - додав прем'єр.

Раніше ми писали, що Україна запросила нового прем'єра Польщі Дональда Туска найближчим часом відвідати країну.

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