15 років процесуальної діяльності – Запорізькому окружному адміністративному суду є, чим пишатись!

12 грудня у Запорізькому окружному адміністративному суді відбулись урочисті збори з нагоди відзначення 15 річниці процесуальної діяльності суду та Дня працівників суду.

12 грудня в Запорізькому окружному адміністративному суді відбулись урочисті збори з нагоди відзначення 15 річниці процесуальної діяльності суду та Дня працівників суду.

Символічною стала участь у даному заході очільників Верховного Суду Станіслава Кравченка, Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайла Смоковича та Ради Суддів України Богдана Моніча, які в безпрецедентних умовах сьогодення віднайшли можливість особисто в режимі відеоконференції привітати Запорізький окружний адміністративний суд та його керманича з цією визначною подією.

Також голова суду оголосив письмове привітання голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика.

Не оминув своєю увагою і заступник голови Державної судової адміністрації України Максим Пампура, привітавши голову Запорізького окружного адміністративного суду Олега Прудивуса та весь колектив суду з 15 річницею процесуальної діяльності суду у відеозверненні.

Наведений вище яскравий склад гостей своєю безпосередньою участю прикрасили Голова Запорізької обласної державної адміністрації, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, голова Запорізького апеляційного суду Валерій Бєлка, голова Господарського суду Запорізької області Віталій Корсун, заступник голови Господарського суду Запорізької області Михайло Мірошниченко, керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник та начальник Територіального управління Державної судової адміністрації у Запорізькій області Ірина Бєлікова.

Так, після вступної промови голови Запорізького окружного адміністративного суду Олега Прудивуса, першим серед запрошених гостів до суддів та працівників апарату Запорізького окружного адміністративного суду звернувся Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, який зауважив, що адміністративна юстиція як система судових органів, що контролюють дотримання законності у сфері державного управління, покликана беззаперечно гарантувати в Державі презумцію правомірної діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб. При цьому, важливим видається з одного боку відшукування балансу між відновленням порушених прав громадян та зміцненням правопорядку в державі, а з іншого – за допомогою судової практики забезпечувати законність діяльності органів державної влади.

Завершуючи свою промову, очільник Верховного Суду зауважив, що за роки свого існування Запорізький окружний адміністративний суд став надважливою інституцією у забезпеченні справедливості та правопорядку, а також у захисті прав і законних інтересів осіб в публічно-правових спорах від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, особливо в безпрецедентних умовах сьогодення.

З вітальною промовою до учасників заходу також звернувся голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, який відзначив, що Запорізький окружний адміністративний суд створений у славному місті Запоріжжя, яке з давніх часів було колискою українського козацтва та символом справжньої мужності, уособлювало прагнення Українського народу до свободи та незалежності. У своєму виступі Михайло Іванович ґрунтовно проаналізував основні віхи запровадження адміністративної юстиції в Україні, а також фахово висвітлив історію створення Запорізького окружного адміністративного суду як органу державної влади.

Також очільник Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду зазначив, що Запорізький окружний адміністративний суд без перебільшення завжди був зразком у системі адміністративної юстиції, а тому у нього є непохитне переконання в тому, що попереду суд чекають лише нові горизонти професійних здобутків. Завершуючи свій виступ, Михайло Смокович побажав колективу суду, щоб його високопрофесійна праця і надалі була плідною та підпорядкованою єдиній меті – втіленню та розвитку європейських демократичних цінностей в усіх сферах суспільного буття.

До привітань долучився також Голова Ради Суддів України Богдан Моніч, який відзначив, що за 15 років своєї процесуальної діяльності Запорізький окружний адміністративний суд завоював беззаперечний авторитет у суспільстві, ефективно відправляючи правосуддя та впроваджуючи в свою діяльність новітні технології цифрового адміністративного судочинства. На переконання Богдана Моніча, вагомий внесок Запорізького окружного адміністративного суду у забезпечення безперервності правосуддя в Запорізькій області в непростих умовах сьогодення обов’язково отримає належну оцінку з боку громадян та юридичних осіб публічного права.

Фундаментальною і, водночас, святковою стала вітальна промова голови Запорізького окружного адміністративного суду, члена Вищої ради правосуддя у 2018-2022 рр., Олега Прудивуса, який привітав усіх причетних до цього свята та наголосив, що сьогодні суд відзначає непересічну подію в історії вітчизняної системи судоустрою та національного адміністративного судочинства – 15 років процесуальної діяльності.

Пунктирно охарактеризувавши очевидну складність процесу запровадження в Україні адміністративної юстиції, Олег Прудивус констатував, що насьогодні в Україні сформована прогресивна модель адміністративної юстиції, яка являє собою ефективний запобіжник справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Такого результату, за словами очільника Запорізького окружного адміністративного суду, неможливо було б досягнути без самовідданої праці та ентузіазму особистостей, які першими запроваджували в Україні та на місцях адміністративну юстицію. Згадавши фундаторів вітчизняного адміністративного судочинства, Олег Прудивус зауважив, що всі здобутки та надбання Запорізького окружного адміністративного суду – це також закономірний результат титанічної роботи працівників суду всіх рівнів – від прибиральниці до судді.

На завершення своєї промови Олег Прудивус висловив стійку надію на те, що адміністративна юстиція в Україні, а разом із нею і Запорізький окружний адміністративний суд, надалі будуть тільки ефективно розбудовуватись, адже для цього насьогодні створені всі передумови.

До привітань також долучились заступник голови суду Ігор Садовий та судді Запорізького окружного адміністративного суду.

Слід зазначити, що урочистість атмосфери та особлива відповідальність зібрання були підсилені церемонією нагородження окремих суддів у відставці та працівників апарату Запорізького окружного адміністративного суду, які за роки своєї професійної діяльності проявили сумлінне ставлення до роботи та професіоналізм, нагородами Верховного Суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України Запорізької обласної ради, Запорізької обласної державної адміністрації України, Запорізького окружного адміністративного суду.

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