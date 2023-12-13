Хакеры сломали защиту «Киевстар» через учетную запись сотрудника — гендиректор компании

Гендиректор «Киевстара» Александр Комаров сообщил, что была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании.

Фото: unian.net

Гендиректор компании «Киевстар» Александр Комаров сообщил, что хакеры поразили киберзащиту оператора мобильной связи из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, даже самая защищенная инфраструктура может быть поражена.

«Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Об этом идет следствие», - сказал Комаров, добавив, что выводы следствия ему пока не известны.

Гендиректор «Киевстара» сказал, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, «условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры».

Компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии и с начала полномасштабного вторжения отразила около 500 кибератак, отметил Комаров.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

Также в «Киевстаре» объяснили, почему не работает национальный роуминг.

Добавим, Министерство внутренних дел Украины предупредило граждан о новой фишинговой схеме мошенников. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar

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