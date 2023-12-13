Хакери зламали захист «Київстар» через обліковий запис співробітника — гендиректор компанії

Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров повідомив, що було скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії.

Фото: unian.net

Гендиректор компанії «Київстар» Олександр Комаров повідомив, що хакери вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, навіть найзахищеніша інфраструктура може бути уражена.

«Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство», - сказав Комаров, додавши, що висновки слідства йому поки не відомі.

Гендиректор «Київстару» сказав, що питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».

Компанія використовувала для захисту від кіберзагроз найсучасніші технології і з початку повномасштабного вторгнення відбила близько 500 кібератак, наголосив Комаров.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Також у «Київстар» пояснили, чому не працює національний роумінг.

Додамо, Міністерство внутрішніх справ України попередило громадян про нову фішингову схему шахраїв. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.