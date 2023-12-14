У Києві сталася стрільба у Подільському районі: що відомо

До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що під час словесного конфлікту з колегою, останній дістав пістолет та почав стріляти.

У Києві поліцейські отримали повідомлення про стрільбу у Подільському районі. Заявник розповів, що під час словесного конфлікту з колегою, останній дістав пістолет та почав стріляти. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, інформація надійшла у середу, 13 грудня, близько 12 години.

Інспектори, які прибули на місце та переконалися, що заявник не постраждав, розпочали пошуки чоловіка.

Обстеживши прилеглу територію, патрульні виявили громадянина, схожого за описом, а під час поверхневої перевірки виявили у нього предмет, схожий на пістолет.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини цієї події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.