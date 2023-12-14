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  1. В Україні

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено – Держприкордонслужба

08:19, 14 грудня 2023
Від 19:30 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.
Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено – Держприкордонслужба
Зображення: facebook.com/Ministry.for.restoration
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Державна прикордонна служба України повідомила, що пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.

Так, за інформацією ДПСУ, станом на 6:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

«Від 19:30 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки», - пишуть у Держприкордонслужбі.

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