Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено – Держприкордонслужба

Від 19:30 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.

Зображення: facebook.com/Ministry.for.restoration

Державна прикордонна служба України повідомила, що пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.

Так, за інформацією ДПСУ, станом на 6:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

«Від 19:30 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки», - пишуть у Держприкордонслужбі.

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