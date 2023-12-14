Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично возобновлен – Госпогранслужба

С 19:30 13 декабря словацкая сторона частично возобновила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию.

Изображение: facebook.com/Ministry.for.restoration

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен.

Так, по информации ГПСУ, по состоянию на 6.00 в пункте пропуска «Ужгород» на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.

«С 19:30 13 декабря словацкая сторона частично возобновила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию. Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически за час пропускают по 3-4 грузовика», - пишут в Госпогранслужбе.

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