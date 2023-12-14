В Киеве произошла стрельба в Подольском районе: что известно

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что во время словесного конфликта с коллегой, последний достал пистолет и начал стрелять.

В Киеве полицейские получили уведомление о стрельбе в Подольском районе. Заявитель рассказал, что во время словесного конфликта с коллегой, последний достал пистолет и начал стрелять. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, информация поступила в среду, 13 декабря, около 12 часов.

Инспекторы, которые прибыли на место убедились, что заявитель не пострадал, начали поиски мужчины.

Обследовав прилегающую территорию, патрульные обнаружили гражданина, похожего по описанию, а во время поверхностной проверки обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет выяснять все обстоятельства этого проишествия.

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