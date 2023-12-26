Збірну Бразилії можуть відсторонити від міжнародних турнірів

Найтитулованіша збірна світу може постраждати через вибори президента Конфедерації футболу Бразилії (CBF).

Збірна Бразилії з футболу та бразильські клуби можуть бути відсторонені від міжнародних змагань через ситуацію в Бразильській конфедерації футболу (CBF).

Як повідомляє ESPN, ФІФА і КОНМЕБОЛ вже попередили федерацію футболу країни, про свої побоюваннями щодо можливої зміни керівництва.

Раніше суд Рі-де-Жанейро відсторонив чинного президента і призначених ним чиновників через порушення на минулих виборах. А Верховний спортивний суд зажадав провести нові вибори протягом місяця.

ФІФА і КОНМЕБОЛ відправлять до Бразилії своїх спостерігачів 8 січня, доти конфедерація не має права змінювати керівництво. До того ж організації нагадали, що будь-яке втручання третіх сторін буде суворо покарано.

"Це означатиме, що CBF, збірні та клуби, які її представляють, більше не матимуть права брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у період відсторонення", - ідеться в листі.

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