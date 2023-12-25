У Києві закликають вакцинувати дітей для запобігання спалаху кору

У КМДА заявили, що наразі існує реальна небезпека повторення епідемії кору.

У Києві є небезпека повторення епідемії кору, подібної до тієї, яка була 2018 року. Тому жителів столиці закликали вакцинувати дітей, для попередження спалаху.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург, саме зараз треба зробити все необхідне, щоб запобігти спалаху кору.

Вона зазначила, що наразі існує реальна небезпека повторення епідемії, адже за спостереженнями інфекціоністів кір має циклічний характер, і масові захворювання відбуваються зазвичай кожні 5-6 років.

Валентини Гінзбург додала, що вакцинація і сьогодні залишається єдиним дієвим засобом захисту від багатьох інфекційних захворювань, серед яких і кір. До того ж кір - одна з найбільш заразних хвороб у світі.

З 10 невакцинованих людей, які проконтактували з хворим, 9 захворіють. Тож від рівня імунізації напряму залежить, бути чи не бути епідемії в країні.

«Маємо розуміти, що причиною спалахів кору є невакциновані діти. Захворювання починається саме з них, а вже потім переходить до дорослих. Тому звертаюся насамперед до батьків. Просто зараз зв'яжіться з педіатром або сімейним лікарем, щоб переконатися, чи вакцинована ваша дитина», - додала Гінзбург.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.