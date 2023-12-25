Туристів закликають утриматися від походів до Карпат через небезпеку сходження лавин

Попереджають про третій рівень сніголавинної небезпеки.

Туристів закликають утриматися від походів у Карпати. Укргідрометцентр повідомляє про третій рівень сніголавинної небезпеки у зв’язку з відлигою в період 25 та 26 грудня.

Особливо небезпечно буде на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - йдеться у повідомленні.

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