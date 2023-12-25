Як зміняться ліміти річного доходу для ФОП та єдиний податок у 2024 році: відповідь податкової

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що 1 січня 2024 року набирає чинності Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (далі – Закон №3460).
Законом №3460 встановлено, що мінімальна заробітна плата становитиме:
з 01 січня 2024 року - 7100 грн.
з 01 квітня 2024 року - 8000 грн.
У погодинному розмірі: з 01 січня - 42,6 грн, з 01 квітня - 48 грн.
Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 січня 2024 року становитиме:
Загальний показник - 2920 грн
Діти до 6 років - 2563 грн
Діти від 6 до 18 років - 3196 грн
Працездатні особи - 3028 грн
Особи, які втратили працездатність - 2361 грн
Протягом 2024 року розмір прожиткового мінімуму залишиться без змін.
Наведені показники вплинуть на зміни в оподаткуванні діяльності фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП):
Ліміти річного доходу для ФОП
Ліміт доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування, який є граничною межею, при перевищенні якої її можуть перевести на загальну систему оподаткування, прив’язаний до мінімальної заробітної плати, тож у 2024 році ліміти будуть такими:
для 1 групи – 1 185 700 грн (167 розмірів мінімальної зарплати);
для 2 групи – 5 921 400 грн (834 розмірів мінімальної зарплати);
для 3 групи – 8 285 700 грн (1167 розмірів мінімальної зарплати).
Єдиний податок
Суми єдиного податку для 1 та 2 групи ФОП прив’язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Відповідно, у 2024 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:
для 1 групи ФОП – 302,80 грн (10 % від прожиткового мінімуму);
для 2 групи ФОП – 1420 грн, (20 % від мінімальної зарплати);
для 3 групи ФОП ставки не зміняться порівняно з 2023 роком:
3 % від доходів для платників ПДВ;
5 % від доходів для неплатників ПДВ.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування (далі – ЄВ)
З 01.01.2024 розміри ЄВ будуть такими:
мінімальний ЄВ – 1562 грн за місяць (22 % від мінімальної зарплати 7100 грн.);
максимальний ЄВ – 23 430 грн за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).
З 01.04.2024 розміри ЄВ будуть такими:
мінімальний ЄВ – 1760 грн за місяць (22 % від мінімальної зарплати 8000грн.);
максимальний ЄВ – 26400 грн за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).
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