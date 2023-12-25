Как изменятся лимиты годового дохода для ФЛП и единый налог в 2024 году: ответ налоговой

С 1 января 2024 года изменяются размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума, что приведет к изменениям в налогообложении деятельности физических лиц – предпринимателей

Фото: dp.tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что 1 января 2024 вступает в силу Закон Украины от 09.11.2023 № 3460-ІХ «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Законом №3460 установлено, что минимальная заработная плата составит:

с 01 января 2024 года – 7100 грн.

с 01 апреля 2024 года – 8000 грн.

В почасовом размере: с 01 января – 42,6 грн, с 01 апреля – 48 грн.

- Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2024 года составит:

Общий показатель – 2920 грн

Дети до 6 лет – 2563 грн

Дети от 6 до 18 лет – 3196 грн

Трудоспособные лица – 3028 грн

Лица, утратившие трудоспособность – 2361 грн

В течение 2024 размер прожиточного минимума останется без изменений.

Приведенные показатели повлияют на изменения в налогообложении деятельности физических лиц – предпринимателей (далее – ФЛП):

Лимиты годового дохода для ФЛП

Лимит доходов ФЛП на упрощенной системе налогообложения, который является пределом, при превышении которого его могут перевести на общую систему налогообложения, привязан к минимальной заработной плате, поэтому в 2024 году лимиты будут следующими:

для 1 группы – 1 185 700 грн (167 размеров минимальной зарплаты);

для 2 группы – 5 921 400 грн (834 размеров минимальной зарплаты);

для 3 группы – 8 285 700 грн (1167 размеров минимальной зарплаты).

Единый налог

Суммы единого налога для 1 и 2 группы ФЛП привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате. Соответственно, в 2024 году сумма единого налога будет ежемесячно составлять:

для 1 группы ФЛП – 302,80 грн (10 % от прожиточного минимума);

для 2 группы ФЛП – 1420 грн, (20% от минимальной зарплаты);

для 3 группы ФЛП ставки не изменятся по сравнению с 2023 годом:

3% от доходов для плательщиков НДС;

5% от доходов для неплательщиков НДС.

Единый взнос на общеобязательное социальное страхование (далее – ЕВ)

С 01.01.2024 размеры ЕВ будут следующими:

минимальный ЕВ – 1562 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты 7100 грн.);

максимальный ЕВ - 23 430 грн в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

С 01.04.2024 размеры ЕВ будут следующими:

минимальный ЕВ – 1760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты 8000грн.);

максимальный ЕВ – 26400 грн в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

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