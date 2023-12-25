Туристов призывают воздержаться от походов в Карпаты из-за опасности схода лавин

Предупреждают о третьем уровне снеголавинной опасности.

Туристов призывают воздержаться от походов в Карпаты. Укргидрометцентр сообщает о третьем уровне снеголавинной опасности в связи с оттепелью в период 25 и 26 декабря.

Особенно опасно будет на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – говорится в сообщении.

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