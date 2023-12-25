В Киеве призывают вакцинировать детей для предотвращения вспышки кори

В КГГА заявили, что в настоящее время существует реальная опасность повторения эпидемии кори.

В Киеве есть опасность повторения эпидемии кори, подобной той, которая была в 2018 году. Поэтому жителей столицы призвали вакцинировать детей для предотвращения вспышки.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, именно сейчас нужно сделать все необходимое, чтобы предотвратить вспышку кори.

Она отметила, что сейчас существует реальная опасность повторения эпидемии, ведь по наблюдениям инфекционистов корь носит циклический характер, и массовые заболевания происходят обычно каждые 5-6 лет.

Валентина Гинзбург добавила, что вакцинация и сегодня остается единственным действенным средством защиты от многих инфекционных заболеваний, среди которых и корь. К тому же корь – одна из самых заразных болезней в мире.

Из 10 невакцинированных людей, проконтактировавших с больным, 9 заболеют. Так что от уровня иммунизации напрямую зависит, быть или не быть эпидемии в стране.

«Должны понимать, что причиной вспышек кори являются невакцинированные дети. Заболевание начинается именно с них, а уже потом переходит к взрослым. Поэтому обращаюсь, прежде всего, к родителям. Просто сейчас свяжитесь с педиатром или семейным врачом, чтобы убедиться, вакцинирован ли ваш ребенок», - добавила Гинзбург.

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