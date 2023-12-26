Сборную Бразилии могут отстранить от международных турниров

Самая титулованная сборная мира может пострадать из-за выборов президента Конфедерации футбола Бразилии (CBF).

Сборная Бразилии по футболу и бразильские клубы могут быть отстранены от международных соревнований из-за ситуации в Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Как сообщает ESPN, ФИФА и КОНМЕБОЛ уже предупредили федерацию футбола страны о своих опасениях относительно возможной смены руководства.

Ранее суд Ри-де-Жанейро отстранил действующего президента и назначенных им чиновников из-за нарушений на прошедших выборах. А Верховный спортивный суд потребовал провести новые выборы в течение месяца.

ФИФА и КОНМЕБОЛ отправят в Бразилию своих наблюдателей 8 января, пока конфедерация не имеет права менять руководство. К тому же организации напомнили, что любое вмешательство третьих сторон будет сурово наказано.

"Это будет означать, что CBF, сборные и представляющие ее клубы больше не будут иметь права участвовать в любых международных соревнованиях в период отстранения", - говорится в письме.

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