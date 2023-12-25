У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі

В Печерському районі столиці сталася стрілянина.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який 24 грудня влаштував стрілянину на дорозі. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Подія сталася в Печерському районі столиці на вулиці Шовковичній.

Чоловік зробив декілька пострілі, а потім сів у Porsche, а транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку.

«Інспектори виявили та зупинили автомобіль, на який вказував заявник, на бульварі Лесі Українки. В автівці перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир. Останній мав ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали громадянина.

Раніше ми писали, що у Києві словесна перепалка між жителями готелю і невідомим переросла у стрілянину.

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