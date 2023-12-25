В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу на дороге

В Печерском районе столицы произошла стрельба.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который 24 декабря устроил стрельбу на дороге. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Событие произошло в Печерском районе столицы по улице Шелковичной.

Мужчина сделал несколько выстрелов, а затем сел в Porsche, а транспортное средство уехало с места происшествия в неизвестном направлении.

«Инспекторы обнаружили и остановили автомобиль, на который указывал заявитель, на бульваре Леси Украинки. В автомобиле находился 40-летний водитель и 25-летний пассажир. Последний имел признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили вероятные патроны и стреляную гильзу», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали гражданина.

Ранее сообщалось, что в Киеве словесная перепалка между жителями отеля и неизвестным переросла в стрельбу.

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