Побачення закінчувалися побиттям та пограбуванням: у Києві викрили групу юнаків, яких надихнув серіал про злочинців

У Києві викрили групу юнаків, серед яких були неповнолітні, що займалися вистежуванням місцевих задля пограбунку.

Джерело фото: Поліція Києва

Правоохоронці викрили групу юнаків, які планували серію злочинів на території Києва. Поліція виявила двох підозрюваних, серед яких є неповнолітні, в причетності до нападу на 16-річного хлопця. Інцидент був інспірований сюжетом російського серіалу про злочинне життя підлітків. Про це повідомляє поліція Києва.

За даними поліції, група молодих людей планувала вчиняти кримінальні дії у столиці, привертаючи дівчат з Інтернету для організації побачень. Основними цілями стали власники дорогоцінних гаджетів, яких потім грабували. На жаль, вони здійснили напад на хлопця, відібрали його телефон та продали його у ломбарді.

На початку грудня до поліції звернувся киянин із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. В результаті, поліція вилучила викрадений телефон як речовий доказ та оголосила про підозру двом фігурантам цього нападу, обом з яких народження 2006 та 2007 років. Відповідно до ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, вони обвинувачуються у грабежі з застосуванням насильства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. Їм загрожує відповідальність від семи до десяти років позбавлення волі.

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