В Італії знайшли стародавній камінь IV століття до нашої ери з картою зоряного неба

Один з них виявився картою зоряного неба, створеною в IV столітті до нашої ери.

Джерело фото: INAF

В італійській провінції Трієст археологи знайшли два великі круглі камені діаметром 50 сантиметрів зі слідами обробки. Один з них виявився картою зоряного неба, створеною в IV столітті до нашої ери.

Про це повідомляє «Heritage Daily».

За словами фахівців, один із каменів є зображенням сонця, а інший є вирізьбленою небесною картою, датованою IV століттям до нашої ери.

Науковці виявили 29 гравюр на камені, які точно відповідають сузір'ям Скорпіона, Оріона, Плеяд і Кассіопеї. Ґрунтуючись на куті вирізів на камені, дослідники припускають, що різьблення, ймовірно, були зроблені однією особою за допомогою молотка та рудиментарного металевого долота з наконечником 6-7 мм.

Одна 29-та гравюра представляє особливий інтерес, оскільки не має кореляції з небесними моделями. Натомість автори дослідження припускають, що це насправді може бути зображення наднової зірки, що ненадовго зʼявлялася в нічному небі, а потім зникла.

Дослідники припускають, що відстеження цієї точки на нічному небі потенційно може виявити чорну діру, що залишилася після вибуху наднової.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.