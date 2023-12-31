В Италии нашли древний камень IV века до нашей эры с картой звездного неба

Один из них оказался картой звездного неба, созданной в IV веке до нашей эры.

Источник фото: INAF

В итальянской провинции Триест археологи обнаружили два больших круглых камня диаметром 50 сантиметров со следами отделки. Один из них оказался картой звездного неба, созданной в IV веке до нашей эпохи.

Об этом сообщает «Heritage Daily».

По словам специалистов, один из камней является изображением солнца, а другой является резной небесной картой, датированной IV веком до нашей эры.

Ученые обнаружили 29 гравюр на камне, точно соответствующих созвездиям Скорпиона, Ориона, Плеяд и Кассиопеи. Основываясь на углу вырезов на камне, исследователи предполагают, что резьба, вероятно, была сделана одним лицом с помощью молотка и рудиментарного металлического долота с наконечником 6-7 мм.

Одна 29 гравюра представляет особый интерес, поскольку не имеет корреляции с небесными моделями.

В то же время авторы исследования предполагают, что это действительно может быть изображение сверхновой звезды, которая ненадолго появлялась в ночном небе, а затем исчезла.

Исследователи предполагают, что отслеживание этой точки на ночном небе потенциально может обнаружить черную дыру, которая осталась после взрыва сверхновой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.