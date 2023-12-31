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Новый год-2024: что не следует дарить в год Дракона

10:20, 31 декабря 2023
Не стоит дарить подарки, которые имеют хоть какое-то отношение к огню.
Новый год-2024: что не следует дарить в год Дракона
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Астрологи рассказали, что лучше не дарить на Новый год Зеленого Деревянного Дракона, чтобы он не рассердился.

Драконы — непростые мифические существа, которых в отличие от знаков китайского астрологического календаря нет в реальной природе, любят сокровища, роскошь и богатство. Поэтому старайтесь не дарить вещи, сделанные своими руками.

Откажитесь от таких банальных подарков как предметы гигиены — шампуни, мыло, а также подарки с резким запахом, например, от духов. Мифическому существу это точно не понравится.

Кроме этого, не дарите:

  • подарки, связанные с огнем. Дракон – самодостаточное и собственное существо и считает, что огонь – это только его стихия. Он точно не будет рад, что кто-то будет претендовать на нее еще.
  • часы. В Китае дарить часы считаются плохой приметой в поверии это может привести к плохим последствиям.
  • подарки в темных оттенках. Символ года любит яркие цвета, поэтому такую цветовую гамму стоит выбирать и подарки.

А еще запрещено дарить на год Дракона подарки для похудения, уборочные товары, сувениры и экстравагантные вещи, которые могут вызвать недоразумение и дискомфорт.

Лучшими подарками в год Зеленого дракона считаются подарки из дерева – это не только мебель, но и украшения, например. Понравятся Зеленому Дракону и разнообразные предметы роскоши. Но если их нет, положительно дракон воспримет такие подарки как комнатные растения, посуду, книги, предметы для кухни, особенно, если они зеленого цвета.

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