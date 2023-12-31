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  1. В Україні

Новий рік-2024: що не слід дарувати на рік Дракона

10:20, 31 грудня 2023
Не варто дарувати подарунки, які мають будь-який стосунок до вогню.
Новий рік-2024: що не слід дарувати на рік Дракона
Фото: freepik.com
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Астрологи розповіли, що краще не дарувати на Новий рік Зеленого Дерев'яного Дракона, щоб він не розгнівався. 

Дракони —  непрості міфічні істоти, яких на відміну від знаків китайського астрологічного календаря не існує в реальній природі, люблять скарби, розкіш та багатство. Тому намагайтеся не дарувати речі, зроблені своїми руками.

Відмовтесь від таких банальних подарунків як предмети гігієни — шампуні, мило, а також від подарунків із різким запахом, наприклад, від духів. Міфічній істоті це точно не сподобається. 

Крім цього, не даруйте:

  • подарунки, пов'язані з вогнем. Дракон – самодостатня і власна істота та вважає, що вогонь, це лише його стихія. Тож він точно не буде радий, що хтось претендуватиме на неї ще.
  • годинник. У Китаї дарувати годинник вважається поганою прикметою в за повір'ям це може призвести до поганих наслідків.
  • подарунки у темних відтінках. Символ року полюбляє яскраві кольори, саме тому такій колірній гаммі варто обирати й подарунки.

А ще заборонено дарувати на рік Дракона подарунки для схуднення, товари для прибирання, сувеніри та екстравагантні речі, які можуть викликати непорозуміння та дискомфорт.

Найкращими подарунками в рік Зеленого дракона вважаються подарунки з дерева — це не лише меблі, але і прикраси, наприклад. Сподобаються Зеленому Дракону також різноманітні предмети розкоші. Але якщо їх немає, позитивно Дракон сприйме такі подарунки як кімнатні рослини, посуд, книжки, предмети для кухні, особливо, якщо вони зеленого кольору.  

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