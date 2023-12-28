З 4 січня у Києві запрацюють 44 пункти утилізації ялинок: мапа

У кожному районі столиці запрацює по кілька пунктів збору новорічних дерев.

КО «Київзеленбуд» повідомило, що з 4 січня у Києві запрацюють понад 40 пунктів прийому новорічних дерев.

Загалом буде облаштовано 44 пункти збору хвойних – по кілька у кожному районі столиці, а також на територіях комунальних підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд».

Адресу та локацію найближчого до вас пункту можна переглянути на мапі КО «Київзеленбуд»:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.