Під час новорічних свят поліція жорстко реагуватиме на порушення комендантської години

В поліції заявили, що будуть жорстко реагувати на порушення комендантської години, крім випадків з надзвичайних обставин.

Під час наближення новорічних свят в Україні продовжує діяти режим комендантської години. Правоохоронні органи готові забезпечити громадський порядок та безпеку під час святкувань Нового року. Для забезпечення правопорядку залучено різні сили, включаючи правоохоронців, військовослужбовців Національної гвардії, Військову службу правопорядку, громадські формування та добровольців, – повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв під час брифінгу.

Щодо графіку комендантської години, за даними начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції, у Києві та більшості областей часовий інтервал залишається незмінним: від 00:00 до 05:00 ранку.

«На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку», – зазначив Ахрамєєв.

Поліція наголошує, що буде реагувати жорстко на порушення комендантської години. Однак з розумінням ставитимуться до осіб, які порушать цей режим у випадку надзвичайних обставин.

«Але в цілому будемо реагувати жорстко. Хотів би нагадати, що будемо жорстко реагувати на повідомлення щодо роботи закладів розваги та харчування», - підкреслив Ахрамєєв.

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