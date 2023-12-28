Во время новогодних праздников полиция будет жестко реагировать на нарушение комендантского часа

В полиции заявили, что будут жестко реагировать на нарушение комендантского часа, кроме случаев по чрезвычайным обстоятельствам.

Во время приближения новогодних праздников в Украине продолжает действовать режим комендантского часа. Правоохранительные органы готовы обеспечить общественный порядок и безопасность во время празднования Нового года. Для обеспечения правопорядка привлечены различные силы, включая правоохранителей, военнослужащих Национальной гвардии, Военную службу правопорядка, общественные формирования и добровольцев, - сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев во время брифинга.

По графику комендантского часа, по данным начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции, в Киеве и большинстве областей временной интервал остается неизменным: от 00:00 до 05:00 утра.

"На сколько мне известно, то Киевская и областные военные администрации не собираются менять временной график комендантского часа. В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра", - отметил Ахрамеев.

Полиция отмечает, что будет реагировать жестко на нарушение комендантского часа. Однако с пониманием будут относиться к лицам, которые нарушат этот режим в случае чрезвычайных обстоятельств.

"Но в целом будем реагировать жестко. Хотел бы напомнить, что будем жестко реагировать на сообщения о работе заведений развлечения и питания", - подчеркнул Ахрамеев.

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