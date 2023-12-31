Одним из вызовом, который сейчас стоит перед судебной властью, является кадровый голод – Глава Верховного Суда

Глава ВС подчеркнул, что этот вопрос держится на контроле.

Несмотря на все сложности военного времени, украинское общество в целом и профессиональное сообщество в частности продолжают поднимать вопросы, касающиеся защиты прав и основных свобод человека. В условиях вооруженной агрессии рф против Украины крайне важна защита наиболее уязвимых категорий населения, особенно в аспектах обеспечения прав лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, и признания лиц недееспособными или ограниченно дееспособными.

Про це зауважив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час презентації Спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Щодо стану додержання соціальних та економічних прав повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування, в умовах дії правового режиму воєнного стану». Очільник ВС подякував усім, хто долучився до підготовки Спеціальної доповіді, за ініціативу й роботу над цим важливим питанням, адже відповідна категорія осіб потребує особливого захисту з боку держави, тим паче в нинішніх непростих обставинах.

Судова влада продовжує докладати всіх зусиль, щоб подолати проблеми, зумовлені агресією рф проти України. Як повідомив очільник ВС, у 2022 році через повномасштабну війну кількість розглянутих українськими судами, у тому числі Верховним Судом, проваджень суттєво зменшилася. Натомість прогнозовано, що у 2023 році цей показник наблизиться до довоєнного.

Ще одним викликом, який нині стоїть перед судовою владою, є кадровий голод. Однак, голова ВС акцентував на позитивному моменті 2023 року – відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

«Це означає, що невдовзі вакантні посади суддів будуть заповнені. Ми тримаємо це питання на контролі й робитимемо все, що від нас залежить, щоб посприяти цим процесам», – зазначив Голова ВС.

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